Exeed привезет в Россию гибридный кроссовер

Гибридный автомобиль Exeed появится на российском рынке в начале 2024 года. Об этом сообщили в представительстве компании. Отмечается, что "технологическое обновление коснется одной из текущих моделей бренда". Напомним, сейчас у марки их в России четыре - это кроссоверы LX, TXL, VX и RX.

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Речь идет о так называемом подзаряжаемом гибриде, который добавит владельцам машины свободу выбора в передвижении - двигатель внутреннего сгорания и электрический агрегат смогут работать как отдельно друг от друга, так и совместно. Ожидается, что автомобиль получит 9 рабочих режимов для 11 вариантов условий вождения. А в качестве трансмиссии будет использоваться коробка DHT c тремя рабочими передачами с изменяемым передаточным отношением. В общем, все как у гибридного Chery Tiggo 8 Pro e+.