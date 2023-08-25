УАЗ обновит внешний вид внедорожников «Патриот» впервые с 2016 года

УАЗ разработает рестайлинг внедорожника «Патриот», который выпускается с 2005 года. Об этом сообщила пресс-служба компании «Соллерс», которая владеет Ульяновский автозаводом.

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«Соллерс» объявил о подготовке рестайлинга УАЗ «Патриот» в ходе открытия «Центра продуктового развития «Соллерс» на базе технопарка «Идея» в Казани. На предприятии займутся развитием модельного ряда автомобилей Sollers и модернизацией моделей УАЗ, а также инженерным сопровождением программы локализации и разработкой новых технологический решений, в том числе в области электромобильности.

Сейчас помимо работы над рестайлингом «Патриота» специалисты «Соллерс» занимаются разработкой полного привода для коммерческой модели Sollers Atlant, интеграцией и локализацией дизельного двигателя с 6-ступенчатой механической трансмиссией в автомобили УАЗ, а также проработкой локализации новых систем пассивной безопасности.