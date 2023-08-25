Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что восстановительные работы на Крымском мосту идут по графику. Об этом сообщает «Прайм».

«То есть мы настроены к 15 сентября открыть восстановленную разрушенную (ранее) часть моста», - рассказал вице-премьер.

Вторую часть планируют открыть к 1 ноября или «на несколько дней пораньше».

В результате атаки на Крымский мост, совершенной 17 июля 2023 года, погибли супруги из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала.

В Минтрансе заявили, что на пролетах моста повреждено дорожное полотно, но опоры остались нетронутыми. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) заявили, что мост атаковали два надводных украинских беспилотника. Следственный комитет (СК) РФ возбудил дело о теракте.