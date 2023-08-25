Omoda запустит в России интернет-магазин брендовых аксессуаров
Россияне могут приобрести новые аксессуары и одежду с логотипом марки Omoda. Компания запустила интернет-магазин в стране.
Марка Omoda готова предложить автолюбителям не только транспортные средства, но и аксессуары с одеждой. Разработкой новой линейки занимались лично дизайнеры компании. Философия Omoda направлена на устойчивое развитие общества с использованием современных технологий.
Лимитированная коллекция одежды и аксессуаров отражает уникальность бренда в России. Россияне могут оформлять заказы в онлайн-режиме. В интернет-магазине есть и аксессуары для транспортного средства. Каталог регулярно пополняется новыми позициями.
Большое внимание производитель уделяет безопасности своих машин, поэтому для клиентов предлагаются современные сигнализации и противоугонные системы. Кроме того, в интернет-магазине можно приобрести защиту кузова автомобиля в виде специальных накладок и покрытий.
Ассортимент одежды компании Omoda широкий - от бейсболок до джемперов и джоггеров. В каждом отдельном случае на ткани предусматривается нашивка с логотипом автомобильной марки. В разделе аксессуаров можно найти рюкзаки, сумки, кружки, брелоки и кошельки. Дополнительно компания реализует сувенирную продукцию.
Запуск нового интернет-магазина позволит удовлетворить потребности владельцев автомобилей Omoda. В продаже представлено много полезных приспособлений, при помощи которых защищать кузов или дополнительно оборудовать салон транспорта. Есть вероятность, что в дальнейшем продукция, представленная в интернет-магазине, появится и в автосалонах марки. Для этого дилерские центры придется поделить на две зоны - для автомобилей и для шоурума с продукцией бренда.