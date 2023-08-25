Страховщики назвали самые дорогие аварии этого года

Более 20 миллионов рублей получили некоторые автовладельцы по полисам каско в этом году. Страховщики перечислили самые дорогие аварии.

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По данным экспертов страховой компании "Согласие", самая дорогая авария произошла в Краснодарском крае с участием элитного спортивного кроссовера Bentley Bentayga V8. Водитель превысил скорость и не справился с управлением, машину занесло, после чего произошло столкновение с бетонным бордюром. К счастью, автомобилист не получил никаких травм. Страховая выплата составила более 22,5 миллиона рублей.

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Виновником ещё одного дорожно-транспортного происшествия, где возмещение по страховке за разбитый Mercedes-Benz GLS превысило 21,6 миллиона рублей, стал водитель Lada Granta. При движении по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу и въехал в застрахованный внедорожник. Это спровоцировало последующее столкновение Mercedes-Benz GLS с проезжавшим поблизости Volkswagen Tiguan. Водитель Mercedes-Benz GLS получил травмы.

После смертельного ДТП на автодороге "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк", при котором погибли два человека, и ещё двое были доставлены в больницу с различными травмами, компания выплатила почти 14,3 миллиона рублей. В аварии столкнулись сразу 4 автомобиля. Из-за несоблюдения безопасной дистанции водитель грузовика Nissan Diesel въехал в впереди двигавшийся легковой автомобиль японской марки Daihatsu Move. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с застрахованным самосвалом БЦМ-27. Вследствие этого самосвал врезался в минивэн Toyota Hiace. Водитель и пассажир минивэна от полученных травм скончались на месте. Другие участники ДТП были доставлены бригадами скорой помощи в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.

Свыше 12,4 миллиона рублей было выплачено страховщиками из-за столкновения застрахованного BMW X7 M50d и "Газели" на одной из трасс на юге страны. Не справившись с управлением, водитель кроссовера врезался в "Газель". Водитель грузовика погиб.

Замыкает печальный топ-5 дорожный инцидент с водителем внедорожника BMW X6 M: автовладелец на высокой скорости допустил неуправляемый занос и столкнулся с металлическим ограждением. Автомобилист не пострадал, но машина была значительно повреждена. Страховая выплата составила более 10,7 миллиона рублей.