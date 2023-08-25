Страховщики назвали самые дорогие аварии этого года
Более 20 миллионов рублей получили некоторые автовладельцы по полисам каско в этом году. Страховщики перечислили самые дорогие аварии.
По данным экспертов страховой компании "Согласие", самая дорогая авария произошла в Краснодарском крае с участием элитного спортивного кроссовера Bentley Bentayga V8. Водитель превысил скорость и не справился с управлением, машину занесло, после чего произошло столкновение с бетонным бордюром. К счастью, автомобилист не получил никаких травм. Страховая выплата составила более 22,5 миллиона рублей.
Виновником ещё одного дорожно-транспортного происшествия, где возмещение по страховке за разбитый Mercedes-Benz GLS превысило 21,6 миллиона рублей, стал водитель Lada Granta. При движении по второстепенной дороге на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу и въехал в застрахованный внедорожник. Это спровоцировало последующее столкновение Mercedes-Benz GLS с проезжавшим поблизости Volkswagen Tiguan. Водитель Mercedes-Benz GLS получил травмы.
После смертельного ДТП на автодороге "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк", при котором погибли два человека, и ещё двое были доставлены в больницу с различными травмами, компания выплатила почти 14,3 миллиона рублей. В аварии столкнулись сразу 4 автомобиля. Из-за несоблюдения безопасной дистанции водитель грузовика Nissan Diesel въехал в впереди двигавшийся легковой автомобиль японской марки Daihatsu Move. От удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с застрахованным самосвалом БЦМ-27. Вследствие этого самосвал врезался в минивэн Toyota Hiace. Водитель и пассажир минивэна от полученных травм скончались на месте. Другие участники ДТП были доставлены бригадами скорой помощи в ближайшую больницу с травмами различной степени тяжести.
Свыше 12,4 миллиона рублей было выплачено страховщиками из-за столкновения застрахованного BMW X7 M50d и "Газели" на одной из трасс на юге страны. Не справившись с управлением, водитель кроссовера врезался в "Газель". Водитель грузовика погиб.
Замыкает печальный топ-5 дорожный инцидент с водителем внедорожника BMW X6 M: автовладелец на высокой скорости допустил неуправляемый занос и столкнулся с металлическим ограждением. Автомобилист не пострадал, но машина была значительно повреждена. Страховая выплата составила более 10,7 миллиона рублей.
Все возмещения были выплачены компанией на условиях конструктивной гибели транспортных средств. Во всех случаях клиентами, застраховавшими автотранспорт, являлись юридические лица.