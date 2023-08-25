Индия начала завлекать Илона Маска новыми льготами

Как сообщает SPEEDME.RU, индийское правительство готовит новую политику, которая может сократить налоги на импорт электромобилей для автопроизводителей, которые будут производить транспортные средства в Индии. Это требование было выдвинуто Tesla несколько лет назад, когда компания выражала интерес к входу на индийский рынок.

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По новой политике, автопроизводители смогут импортировать полностью собранные электромобили в Индию с налогом всего 15%. Сейчас налог составляет 100% для автомобилей, стоимостью более $40 000, и 70% для остальных.