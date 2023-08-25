В Подмосковье водитель попытался починить авто за счет чужого ОСАГО

«Я попал в ДТП в 2021 году, в той аварии я не был виновником. После ДТП моя машина получила серьезные повреждения и полгода стояла без движения в ожидании страховых экспертиз. И тут регресс — как так? Я ведь не был виновником аварии», — рассказал водитель.