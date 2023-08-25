В Подмосковье водитель попытался починить авто за счет чужого ОСАГО

Москвич получил регресс по ОСАГО за ДТП, в котором не был виновен
Житель столицы Анатолий получил регресс по ОСАГО за ДТП в котором не был виновен. Автолюбитель рассказал «Ридусу», что имел максимальные бонусы по страховке за долгие годы безаварийного вождения. Однако, по его словам, после манипуляций третьих лиц, полис подорожал в разы.
«Я попал в ДТП в 2021 году, в той аварии я не был виновником. После ДТП моя машина получила серьезные повреждения и полгода стояла без движения в ожидании страховых экспертиз. И тут регресс — как так? Я ведь не был виновником аварии», — рассказал водитель.
В европротоколе, с которым Анатолий ознакомился в суде, фигурировало другое ДТП, а также стояла чужая подпись.
«В протоколе указаны мои данные: номер телефона, права и так далее — все совпадает с моими, только вот подпись не моя. Да и машины моей в этом городе физически быть не могло: она стояла разбитая на другом конце Подмосковья», — продолжил пострадавший.
Позднее выяснилось, что владельцем авто, которое в реальности угодило в ДТП, оказался некий блогер, который за счет чужой страховки решил отремонтировать свою машину. По мнению Анатолия, это можно сделать, если в страховой компании имеется «свой» человек.
Обманутый автолюбитель подал заявление в ОВД столичного района Коптево. Предстоит подчерковедческая экспертиза европротокола.