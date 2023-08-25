Great Wall может запустить в серию шестиколесный Cyber Pickup

Модельную линейку Great Wall может пополнить шестиколесный пикап. Изначально модель была разработана совместными усилиями Great Wall и ателье Cyberspace — она получила название Cyber Pickup и была представлена публично на автосалоне в Шанхае весной этого года. Теперь же появилась новая информация, согласно которой трехосный пикап станет серийным и появится на рынке под именем Great Wall Shanhai Poer 6х6.

© Патентное изображение

Как сообщает портал «Китайские автомобили», в основу новинки ляжет специально разработанная трехосная платформа: в длину пикап будет достигать шести метров, то есть окажется почти на полметра длиннее стандартного Shanhai Poer, флагмана линейки пикапов Great Wall.

Шестиколесный пикап будет приводит в движение 360-сильная «шестерка» объемом три литра, которой поможет электромотор, — их суммарная отдача будет достигать 500 сил. Третий мост у пикапа ведущий, причем есть три межколесных дифференциала, блокировка между второй и третьей осями, а также возможность заблокировать муфту передней оси. Коробка передач — девятидиапазонный автомат.

Патентное изображение

Патентное изображение

Патентное изображение

От исходного Great Wall Shanhai Poer монструозная шестиколесная версия отличается кузовом, обвесом, конструкцией шасси и силовой установкой. Добавлены внедорожные амортизаторы K-Man, облегченные колеса с шинами внешним диаметром 33 дюйма, а капот и задний борт выполнены из углепластика.