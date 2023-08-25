В Россию привезли клон Mercedes-Benz GL от компании BAIC

На рынке России появилась новая модель от компании BAIC. Внедорожник BJ90 выступает конкурентом Mercedes-Benz GL.

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Новый внедорожник BAIC BJ90 получил в комплектацию трёхлитровый двигатель и 9-ступенчатую коробку передач 9G-Tronic. Производительность мотора составляет 333 л.с. Привод в комплектации предусмотрен полный. Данная модель считается флагманом в линейке бренда. Внешне он напоминает известные внедорожники из Германии.

По габаритам BAIC BJ90 сопоставим с Mercedes-Benz GL второй генерации. Так, длина кузова немного превышает отметку в 5.1 метра. В салоне автомобиля предусматривается 5 посадочных мест - это одно из отличий от немецкой модели.

В списке опций представлен мультимедийный комплекс с дисплеем на 10.2 дюйма, кожаная отделка салона, электрорегулировка кресел переднего ряда, а также подогрев и вентиляция. Климат-контроль для внедорожника работает на 3 зоны. За безопасность отвечает круиз-контроль и камера заднего вида с датчиками парковки.

В России флагманский внедорожник BAIC BJ90 оценили в 6 562 000 рублей. В продаже у дилеров можно найти и более дешевые варианты.

Изначально модель высоко оценивалась даже по меркам рынка КНР. Его стоимость составляла почти 200 000 долларов или 18 880 000 рублей. Тогда внедорожник демонстрировали в качестве транспорта для партийной элиты и государственных служащих в Китае. Однако в текущем году стоимость модели резко упала - показатели сократились почти в 2,5 раза.