Новый седан Geely Galaxy E8 получит необычный салон

Компания Geely опубликовала тизер салона нового седана Galaxy E8 - представителя нового семейства автомобилей. Это вторая модель суббренда, предназначенного для топовых электрокаров и подзаряжаемых гибридов стоимостью от 150 до 300 тысяч юаней.

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Galaxy E8 дебютировал в апреле в качестве концептуального фастбека. Позднее подтвердились предположения, что серийная версия не будет сильно отличаться от шоукара внешне, а вот по салону интрига сохранялась.

Разумеется, было глупо надеяться, что новинка получит интерьер без изменений. Но нужно отдать должное китайцам в лице Geely: они сохранили анонсированную футуристичность - её видно на высветленном тизере. Вместо руля - штурвал, а перед водителем и передним пассажиром огромный дисплей мультимедиа. За быстродействие отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8295, которым также оснащается Luxeed EH3 - плод сотрудничества Chery и Huawei.

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Из технических данных известно, что Geely Galaxy E8 имеет габариты 5010 х 1920 х 1465 мм, размер колёсной базы - 2925 мм. Максимальная мощность электрокара - 272 л.с.

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