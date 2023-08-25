Ford выпустил ограниченную серию пикапов по 98 тысяч долларов

В гамме Ford впервые появился пикап с матовым кузовом. Это электрический F-150 Lightning Platinum Black с полностью черным экстерьером и интерьером и особым, черным декором. Исполнение выйдет ограниченной серией из 2 тысяч экземпляров и будет стоить от 98 тысяч долларов, что соответствует 11,7 миллиона рублей.

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Слова Генри Форда, что любой клиент может получить автомобиль, выкрашенный в тот цвет, в который он хочет, до тех пор, пока этот цвет — чёрный, нашли отражение в новом лимитированном исполнении электрического пикапа F-150 Lightning. Версия Platinum Black — первый серийный грузовик марки с матовым кузовом. Разумеется, он полностью черный, причем в качестве акцентного выбран глянцевый Agate Black.

Ford

Ford

Ford

Штатное оснащение F-150 Lightning Platinum Black включает черные 22-дюймовые колеса, выдвижные подножки, мягкую крышку грузовой платформы и легкую тонировку световой «балки» на передке. К этому можно добавить черную глянцевую крышу, черный логотип на решетке радиатора и отделку сидений черной кожей Nirvana. В списке опций — автопилот Ford BlueCruise, функция распознавания прицепа с автоматической активацией режима буксировки и дверные замки Walk Away Locking.

Ford

Ford