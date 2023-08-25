Седан от Geely и Volvo продают в России за 2,7 млн рублей

Российские дилеры выставили на продажу новые китайские седаны Lynk & Co 03, обратила внимание «Газета.Ru». Лоты с такими автомобилями размещены в классифайдах, цены начинаются от 2,7 млн рублей.

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Модель Lynk & Co 03, разработанная Geely и Volvo, дебютировала в Китае в 2018 году и получила масштабное обновление осенью 2022 года. По габаритам она схожа с выпускаемым в Калининграде Kaiyi E5, длина кузова составляет 4684 мм при колесной базе 2730 мм.

Дилеры предлагают переднеприводные седаны 2023 года выпуска с двухлитровым турбомотором мощностью 254 силы, работающим в связке с 7-ступенчатым «роботом». Самые дорогие версии Lynk & Co 03 получили полный привод и оснащены 265-сильным мотором с 8-диапазонным «автоматом».

Lynk & Co