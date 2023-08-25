Ирония судьбы: в служебный парк президента АвтоВАЗа Максима Соколова включили модель Lada, над которой российский автогигант практически не работал. Это кроссовер Lada X-Cross 5, созданный на базе машины, как принято говорить, восточного партнера.

Информацию о появлении новинки в служебном парке редакции "Автоброкер Клуба" подтвердили в пресс-службе компании, сообщив, что это не единственный автомобиль, которым пользуется топ-менеджер.

При этом все машины принадлежат марке Lada. Новых Aura в автопарке еще не появилось, а вот удлиненный седан Lada Vesta Signature в некоторых случаях используется. Иномарок - Renault, Nissan или Infiniti - у компании больше нет.