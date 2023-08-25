«Москвич» представит автомобиль на газомоторном топливе

Автозавод «Москвич» в ближайшее время проведет презентацию автомобиля на газомоторном топливе, сообщает Газпром газомоторное топливо» Дениса Сафонова.

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Ездить такие авто будут на метане — компримированном природном газе, сжатом на компрессорной станции для использования в качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания. Сафонов, назвавший обещанную новинку «метановой машиной», уточнил, что все необходимое оборудование у дилеров уже есть и закупать им ничего не придется. По его словам, установка газобалонного оборудования в автомобили должна быть доступна россиянам как дополнительная опция.

Автозавод «Москвич» заработал на месте перешедшего под контроль Москвы бывшего предприятия «Рено Россия». Руководить им поставили немецкого топ-менеджера Ханса-Петера Мозера. С начала 2023 года завод собирает китайские автомобили JAC JS4 (модель «Москвич 3») и Sehol E40X (модель «Москвич 3е»). С 1 августа они подорожали в среднем на 11 процентов.