Российский сериал о дрифте номинировали на автомобильный «Оскар»

Организаторы конкурса The International Motor Film Awards — «Оскара» в мире автомобильного кино — выбрали документальный сериал «RDS GP: Шинная борьба 2» номинантом на премию в категории «Лучший документальный фильм». Для создателей сериала, видеопродакшена «29™», это стало очередным достижением после получения награды «Лучший звук» за ролик Flankers: Drift In The City.