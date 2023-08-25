Российский сериал о дрифте номинировали на автомобильный «Оскар»

Организаторы конкурса The International Motor Film Awards — «Оскара» в мире автомобильного кино — выбрали документальный сериал «RDS GP: Шинная борьба 2» номинантом на премию в категории «Лучший документальный фильм». Для создателей сериала, видеопродакшена «29™», это стало очередным достижением после получения награды «Лучший звук» за ролик Flankers: Drift In The City.

Документальный сериал «RDS GP: Шинная борьба 2» видеопродакшена «29™» номинирован на премию The International Motor Film Awards как «Лучший документальный фильм». Эта награда считается самой престижной в мире автомобильной кино- и телеиндустрии и по традиции вручается в культурно-развлекательном центре Александра-палас в Лондоне.

Съемки первого сезона «RDS GP: Шинная борьба» начались в 2021 году, а его релиз состоялся 5 сентября 2022 года. Второй сезон вышел 30 апреля 2023-го, а сейчас «29™» работает над третьим сезоном сериала с элементами «реалити». Эпизоды франшизы раскрывают конфликты и драмы, характерные для главного чемпионата страны по дрифту — все их можно посмотреть на сайте RDS TV.