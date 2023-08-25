Всю трассу М-12 огородят шумозащитными экранами

Новая трасса почти готова. Уже этой осенью по М-12 можно будет доехать от Москвы до города Арзамаса Нижегородской области. Сейчас на участках ведут пусконаладочные работы и проверяют вантовый мост через Оку, передает корреспондент «МИР 24» Анна Бажайкина.

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Такого раньше не делали. Как при въезде в город, на первом километре новой трассы М-12 установят большую неоновую стелу с названием магистрали – «Восток». «Это фундамент. Ведутся земляные работы, потом будет газон и надпись «Восток», – рассказал руководитель проекта нулевого этапа трассы М-12 ГК «Автодор» Сергей Тиняков. М-12 пройдет по Московской, Владимирской, Нижегородской областям, Республикам Чувашия и Татарстан. По новой дороге от Москвы до Казани можно будет добраться всего за 6,5 часа. Сейчас минимум 12. А дальше скоростная магистраль пойдет до Урала.

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В прошлом году открыли участок от ЦКАД до Орехово-Зуева. А этот – от московской Северо-Восточной хорды до ЦКАД – сдадут в сентябре.

«Были пересечения с тремя железнодорожными направлениями. Это работа в окна, согласование всех графиков без остановки подвижного состава», – рассказал руководитель проекта нулевого этапа трассы М-12 ГК «Автодор» Сергей Тиняков.

Жилая застройка в этом районе плотная, поэтому почти вся трасса будет огорожена шумозащитными экранами.

Владимирскую и Нижегородскую области соединяет вантовый мост через Оку недалеко от Мурома. Сейчас он весь обвешан датчиками. Они считывают нагрузку. Поэтому мост испытывают 15 груженных машин, каждая весом 35 тонн.

«Проверяем такие параметры, как вертикальное перемещение, то есть прогиб пролетного строения, напряжение в элементах пролетного строения, наклон пилонов», – рассказала начальник отдела диагностики искусственных сооружений «Автодор-инжиниринг» Екатерина Мандрабура.

Мост сдадут раньше срока. Хотя строить приходилось в морозы.

«Метровая толщина льда была. Мы для того, чтобы обеспечить подачу блоков с применением плавсредств, держали майну постоянно. Такое испарение было от незамерзшего нашего участка», – отметил заместитель руководителя проекта «БТС-МОСТ» Даулет Сизо.

Об архитектуре моста тоже пришлось немало подумать. Задача – не испортить пейзаж, ведь совсем близко другой вантовый мост. Его пилоны напоминают три парусника. В Муроме его называют поющим за звуки, которые появляются во время сильного ветра.

«Мы здесь создадим уникальный архитектурный ансамбль вантовых мостов, то есть Муром можно сравнить с Сан-Франциско, или даже ближе будет к Стамбулу, где такое же количество через Босфор построено уникальных внеклассных искусственных сооружений. Правда, там они висячие, а у нас они будут вантовые», – рассказал руководитель проекта М-12 ГК «Автодор» Виталий Шмаров.