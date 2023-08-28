Белорусскому производителю машин-гигантов исполнилось 75 лет

Белорусскому заводу по производству крупногабаритных машин исполнилось 75 лет. Эта техника известна с советских времен, а сейчас является одним из символов страны, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

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Общий трудовой стаж династии Куприенко – 256 лет: три поколения у станка и на сборке самосвалов. Отец Юрия пришел сюда еще в начале 50-х. Так же, как и его сын, своими руками мастерил детали. Правда, не для карьерных гигантов, а для небольших кусторезов.

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«Отец работал шлифовщиком, на завод утроился, в ВШП работал. Мать работала маляром. Две сестры у меня есть. Старшая здесь отработала 39 лет, в бухгалтерии работала, вторая сестра тоже работала на заводе, более 40 лет отработала. Дети мои тоже работают: сын, невестка, дочка, зять», – рассказал сверловщик Юрий Куприенко.

Прицепные дорожные катки, поливомоечные машины, снегоочистители и погрузчики. Таков ассортимент завода в начале 50-х. В карьерах Советского Союза массово добывают полезные ископаемые. Предприятие модернизируют. И с конвейера выходят самосвалы. У королевы бензоколонки из знаменитого советского фильма был свой король, шутят на заводе. 27- тонник – одна из первых моделей. В кино он снялся в розовом цвете. Фирменный желтый придумали позднее.

«Решили показать, что в Советском Союзе имеются такие мощные машины, которые ездят по обычным дорогам, заправляются на обычной заправке. В фильме, кстати, был очень интересный момент. Мало, кто это замечает, но он заправлялся там бензином, хотя карьерный самосвал работает на дизельном топливе. Это был такой маленький киноляп», – рассказал генеральный конструктор Александр Насковец.

Спустя десятки лет на заводе появились самосвалы на электрической тяге. Заряжаются за 30 минут. Сейчас предприятие активно разрабатывает новинки. Среди них и беспилотники.

«Эта технология называется «безлюдная добыча полезных ископаемых». Сделано это в первую очередь для безопасности операторов. Помимо того, что карьеры являются местом повышенных рисков работы, там нередки несчастные случаи. В зависимости от того, какую руду добывают, там вся таблица Менделеева, в том числе и радиоактивная», – рассказал начальник конструкторского бюро компоновки Алексей Мелех.

На этих самосвалах полезные ископаемые добывают по всему миру. Больше всего поставок – в Россию. В месяц здесь выпускают около 80 машин. Самые востребованные – гиганты грузоподъемностью 90, 130 и 220 тонн. Один из самосвалов попал в книгу рекордов Гиннесса. Он единственный поднимает грузы до 450 тонн.