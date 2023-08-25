В Турции оценили идею запуска парома между портами Зонгулдака и Херсона
Запуск паромов между портами Зонгулдак в Турции и Херсонской области проблематичен поскольку ООН не признает российской юрисдикции над этой территорией. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор регионального портового управления в Зонгулдаке Ахмет Мерт.
По его словам, Анкара «всегда готова торговать и вести дела» с Россией.
«Но в данном случае я не уполномочен давать какие-либо оценки. Вы знаете позицию ООН относительно признания данных территорий, их статуса. Это проблематичный момент», — сказал Мерт.
Он отметил, что если руководство Турции найдет какое-то решение этого, то данный проект «может стать возможным».
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил возобновить паромную переправу между Зонгулдаком и Херсоном.