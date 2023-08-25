В Турции оценили идею запуска парома между портами Зонгулдака и Херсона

Запуск паромов между портами Зонгулдак в Турции и Херсонской области проблематичен поскольку ООН не признает российской юрисдикции над этой территорией. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор регионального портового управления в Зонгулдаке Ахмет Мерт.

По его словам, Анкара «всегда готова торговать и вести дела» с Россией.

«Но в данном случае я не уполномочен давать какие-либо оценки. Вы знаете позицию ООН относительно признания данных территорий, их статуса. Это проблематичный момент», — сказал Мерт.

Он отметил, что если руководство Турции найдет какое-то решение этого, то данный проект «может стать возможным».