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На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

На Крымском мосту приостановлено движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта
© РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено», – сказано в сообщении.

Причины приостановки движения не сообщаются. Кроме того, также остаются неизвестными сроки приостановки движения.

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Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что восстановительные работы на Крымском мосту будут закончены к 15 сентября.

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