На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

На Крымском мосту приостановлено движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено», – сказано в сообщении.

Причины приостановки движения не сообщаются. Кроме того, также остаются неизвестными сроки приостановки движения.