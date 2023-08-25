На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта
На Крымском мосту приостановлено движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено», – сказано в сообщении.
Причины приостановки движения не сообщаются. Кроме того, также остаются неизвестными сроки приостановки движения.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что восстановительные работы на Крымском мосту будут закончены к 15 сентября.
Рамблер: главные новости