В России все автомобили будут оснащены автопилотом с 2030 года

В России планируется внедрение автоматизированных систем управления, известных как ADAS, во все транспортные средства в ближайшие годы. Эти системы предоставляют помощь водителям и будут обязательными для всех новых автомобилей, выпускаемых в стране к 2030 году.

Кроме того, Минпромторг прогнозирует, что к 2035 году продажи беспилотных автомобилей составят 10-15% от общего авторынка в России. В этот период также будет продолжено развитие автономных транспортных средств и внедрена отечественная система оценки безопасности автомобилей. Электрические и гибридные автомобили, а также машины с водородными силовыми установками будут приоритетными направлениями в автомобилестроении.