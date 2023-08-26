В России призвали развивать нестандартный транспорт для врачей

«Есть то, на что нужно обратить внимание даже не с точки зрения законодательного регулирования, а с точки зрения принятия финансовых решений. Потому что все регионы России разные с точки зрения экономической ситуации, территориального принципа и доступности медицинской помощи», — поделилась парламентарий.