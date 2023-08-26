Электрогиперкар Rimac Nevera может получить трековую версию
Электрогиперкар Rimac Nevera может получить трековую модификацию. В 2023 году хорватский производитель электромобилей Rimac со своим гиперкаром Nevera записал на свой счёт множество рекордов динамики, максимальной скорости и времени круга. В перспективе электромобиль может стать ещё более грозным соперником для конкурентов, поскольку в компании задумались о выпуске более лёгкой модификации с ещё более отточенной управляемостью, что должно превратить модель в настоящий трек-кар. Но когда это случится, пока остаётся тайной.
«Размышляя о трековой версии Nevera, нам определённо в первую очередь следует поработать над тем, чтобы сделать электромобиль легче. Потребуются и некоторые другие настройки, чтобы обеспечить большую жёсткость, чтобы обеспечить более плотную связь с водителем», — заявил главный технический директор Rimac Эмилио Скерво.
На сегодняшний день Rimac Nevera — 1914-сильный гиперкар, оснащённый четырьмя электромоторами, выдающими 2360 ньютон-метров крутящего момента. Его масса составляет 2300 килограммов. Несмотря на это, хорватская модель оказалась быстрейшим серийным электромобилем легендарной трассы «Нордшляйфе», превзойдя на 20 секунд Tesla Model S Plaid Track Package.