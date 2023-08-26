Электрогиперкар Rimac Nevera может получить трековую версию

Электрогиперкар Rimac Nevera может получить трековую модификацию. В 2023 году хорватский производитель электромобилей Rimac со своим гиперкаром Nevera записал на свой счёт множество рекордов динамики, максимальной скорости и времени круга. В перспективе электромобиль может стать ещё более грозным соперником для конкурентов, поскольку в компании задумались о выпуске более лёгкой модификации с ещё более отточенной управляемостью, что должно превратить модель в настоящий трек-кар. Но когда это случится, пока остаётся тайной.