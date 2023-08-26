Volkswagen превратил новый Amarok в брутальный внедорожный кемпер

Компания Volkswagen превратила пикап Amarok в брутальный дом на колёсах. В 2023 году выставка кемперов и туристической техники Caravan Salon в Дюссельдорфе стала местом премьеры сразу двух домов на колёсах на базе новых моделей Volkswagen. Главной новинкой стал формально концепт-кар Volkswagen T7 California, но по факту практически готовый к серийному производству кемпер, компанию которому на стенде составил внедорожный дом на колёсах на основе нового пикапа Volkswagen Amarok. Автомобиль построила компания Genesis Import из Шварцаха.

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За основу взяли внедорожную модификацию PanAmericana с увеличенным дорожным просветом и внедорожными шинами BFGoodrich, установленными на колёса от Delta 4x4. Другие доработки включают в себя установленное на заднем борту запасное колесо и модули дополнительного света, размещённые на переднем бампере и крыше.

Кузов накрыт жёстким кунгом, который позволил установить на крыше автомобиля раскладную палатку. Сам же грузовой отсек превращён в центральный элемент автомобиля — задний и левый борт можно укрыть раскладным тентом-маркизой, а по левому борту располагаются складные столики.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen