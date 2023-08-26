Volkswagen превратил новый Amarok в брутальный внедорожный кемпер
Компания Volkswagen превратила пикап Amarok в брутальный дом на колёсах. В 2023 году выставка кемперов и туристической техники Caravan Salon в Дюссельдорфе стала местом премьеры сразу двух домов на колёсах на базе новых моделей Volkswagen. Главной новинкой стал формально концепт-кар Volkswagen T7 California, но по факту практически готовый к серийному производству кемпер, компанию которому на стенде составил внедорожный дом на колёсах на основе нового пикапа Volkswagen Amarok. Автомобиль построила компания Genesis Import из Шварцаха.
За основу взяли внедорожную модификацию PanAmericana с увеличенным дорожным просветом и внедорожными шинами BFGoodrich, установленными на колёса от Delta 4x4. Другие доработки включают в себя установленное на заднем борту запасное колесо и модули дополнительного света, размещённые на переднем бампере и крыше.
Кузов накрыт жёстким кунгом, который позволил установить на крыше автомобиля раскладную палатку. Сам же грузовой отсек превращён в центральный элемент автомобиля — задний и левый борт можно укрыть раскладным тентом-маркизой, а по левому борту располагаются складные столики.
Грузовой отсек имеет несколько выдвижных ящиков, которые позволяют организовать перевозку поклажи. Технически автомобиль не изменился. Под капотом Volkswagen Amarok PanAmericana установлен 3,0-литровый турбодизельный двигатель V6, выдающий 240 лошадиных сил и 600 ньютон-метров крутящего момента, в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.