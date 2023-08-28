Автомобилист рассказал, почему больше не купит электрокар Tesla

Владелец бензинового Subaru решил поменять автомобиль и выбрал в качестве нового Tesla Model 3. После неудачного опыта эксплуатации он снова вернулся к "японцу".

© EPA/TESLA

Почему был выбран электрокар: потому что его можно было бесплатно заряжать на работе. Согласитесь, причина действительно резонная. Однако спустя два месяца произошло ДТП, после которого "Тесла" стала грудой металлолома. Супруга врезалась в столб, перепутав педали акселератора и тормоза. Хорошо, что все остались живы и здоровы, а вот машине однозначно требовался сервис. Сроки ремонта, по словам страхового агента, должны быть небольшими - около пяти дней. Но на деле оказалось, что ждать придётся от шести до восьми недель из-за дефицита запчастей.

Владельца аварийной машины такие сроки не устраивали, потому что подменный авто, согласно условиям страховки, давали на четыре недели. Он пытался найти выходы на представителей Tesla, но безуспешно. Через фирменное приложение удалось записаться на ремонт в Северной Каролине, но очередь - до сентября. Эти мытарства ничем хорошим не закончились и были даже омрачены. Новой сметой за ремонт: 19 тысяч долларов вместо 7,5 тысячи.

Правда, у истории всё-таки счастливый финал для клиента: компания согласилась вернуть деньги за автомобиль. Разумеется, авария со столбом не была тому причиной, а вот работающая система кондиционирования даже после перевода автомобиля в аварийный режим - да.