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В Тольятти началось производство 122-сильных Lada Granta Sport

Компания Lada Sport, которая является дочерней фирмой «АвтоВАЗа», начала производство более мощной версии Lada Granta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

В Тольятти началось производство 122-сильных Lada Granta Sport
© Lada

«Компания Lada Sport, несмотря на трудности с поставками комплектующих, приступила к сборке автомобиля Granta Sport с двигателем 1.6 л 122 лс и задними дисковыми тормозами, колеса размерностью на R16», — говорится в сообщении.

По данным паблика, в августе планируется выпустить 88 автомобилей Lada Sport с мотором мощностью 122 л.с. О стоимости автомобиля не сообщается.

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