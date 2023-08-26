Три дизельных УАЗа с автоматом: подробности и характеристики. Директор по технологическому развитию и индустриализации Sollers Виктор Зорников подтвердил «Мотору», что 2,0-литровый дизель со временем появится на «Патриоте», на «Пикапе» и на коммерческих грузовичках «Профи». Первоначально силовой агрегат будет сочетаться с 6-ступенчатой «механикой», но в разработке версия с автоматической коробкой передач от китайского партнёра.
Виктор Зорников заявил, что на «Патриоте» дизельный 2,0-литровый двигатель разовьёт ту же мощность и крутящий момент, что и на фургончике Sollers Argo, то есть покупатели смогут рассчитывать на 130 лошадиных сил и 288 Нм крутящего момента. Однако тонкие настройки двигателя ради внедорожника поменяются.
На УАЗе подтвердили, что в следующем году «Патриот» ждёт очередное обновление внешности. Вероятно, второй рестайлинг совпадёт с обновлением технической начинки. Производство 6-ступенчатой «механики» организуют на заводе ЗМЗ во втором квартале 2024 года, тогда же в Елабуге планируют начать серийное производство локализованного дизеля JAC с маркировкой HFC4DB2-1D.
Под маркой Sollers скоро начнут выпускать ещё одну модель. На заводе во Владивостоке наладят сборку лёгкого пикапа JAC T6 образца 2015 года. Новинка тоже получит вышеупомянутые локализованные агрегаты, что позволит снизить её себестоимость.