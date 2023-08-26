Три дизельных УАЗа с автоматом: подробности и характеристики. Директор по технологическому развитию и индустриализации Sollers Виктор Зорников подтвердил «Мотору», что 2,0-литровый дизель со временем появится на «Патриоте», на «Пикапе» и на коммерческих грузовичках «Профи». Первоначально силовой агрегат будет сочетаться с 6-ступенчатой «механикой», но в разработке версия с автоматической коробкой передач от китайского партнёра.

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Виктор Зорников заявил, что на «Патриоте» дизельный 2,0-литровый двигатель разовьёт ту же мощность и крутящий момент, что и на фургончике Sollers Argo, то есть покупатели смогут рассчитывать на 130 лошадиных сил и 288 Нм крутящего момента. Однако тонкие настройки двигателя ради внедорожника поменяются.

На УАЗе подтвердили, что в следующем году «Патриот» ждёт очередное обновление внешности. Вероятно, второй рестайлинг совпадёт с обновлением технической начинки. Производство 6-ступенчатой «механики» организуют на заводе ЗМЗ во втором квартале 2024 года, тогда же в Елабуге планируют начать серийное производство локализованного дизеля JAC с маркировкой HFC4DB2-1D.