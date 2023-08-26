Хэтчбек Fiat 500e превратили в фургончик для мороженого

Компания Fiat превратила хэтчбек 500e в крошечный фургон для мороженого. Сложно представить более итальянский автомобиль, чем Fiat 500, равно как и трудно найти более итальянское лакомство, чем джелато. Тем удивительнее, что два этих символа Италии объединили вместе британские инженеры. Специалисты подразделения Fiat в Великобритании построили в единственном экземпляре уникальный фургон для мороженого Fiat 500e Gelateria Edition на базе электрического кабриолета Fiat 500e Convertible. Специально для этого события был даже разработан особый сорт джелато.

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Gelateria Edition имеет уникальную двухцветную цветовую отделку, напоминающую дух классического итальянского мороженого 1950-х годов — интерьер и экстерьер выполнены в насыщенных голубых и кремовых тонах. Задние сиденья демонтированы — на их месте расположен шкаф, в котором установлены двойные морозильные камеры с питанием от аккумулятора, вмещающие до 30 литров мороженого.

Этого достаточно для обслуживания примерно 300 человек в день. В машине также появились дополнительные аксессуары, такие как рожки, ванночки и ложки. Подносы для мороженого размещены поверх шкафа, предусмотрены и штатные места для складных шезлонгов.

Fiat

Fiat

Fiat

Fiat