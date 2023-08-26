Хэтчбек Fiat 500e превратили в фургончик для мороженого
Компания Fiat превратила хэтчбек 500e в крошечный фургон для мороженого. Сложно представить более итальянский автомобиль, чем Fiat 500, равно как и трудно найти более итальянское лакомство, чем джелато. Тем удивительнее, что два этих символа Италии объединили вместе британские инженеры. Специалисты подразделения Fiat в Великобритании построили в единственном экземпляре уникальный фургон для мороженого Fiat 500e Gelateria Edition на базе электрического кабриолета Fiat 500e Convertible. Специально для этого события был даже разработан особый сорт джелато.
Gelateria Edition имеет уникальную двухцветную цветовую отделку, напоминающую дух классического итальянского мороженого 1950-х годов — интерьер и экстерьер выполнены в насыщенных голубых и кремовых тонах. Задние сиденья демонтированы — на их месте расположен шкаф, в котором установлены двойные морозильные камеры с питанием от аккумулятора, вмещающие до 30 литров мороженого.
Этого достаточно для обслуживания примерно 300 человек в день. В машине также появились дополнительные аксессуары, такие как рожки, ванночки и ложки. Подносы для мороженого размещены поверх шкафа, предусмотрены и штатные места для складных шезлонгов.
Для удобства можно полностью убрать крышу, развернув вместо неё навес в ретро-стиле. Для привлечения клиентов сделан специальный сигнал, вдохновлённый звуками итальянских опер. Кузов и салон уникального фургона украшены логотипами Gelateria бронзового цвета, стилизованными под рукописное начертание. Особый сорт джелато сделан из кофе, шоколада и овсяного молока.