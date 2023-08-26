Стартовали продажи нового рамного внедорожника Tank 400

В Китае начали принимать заказы на третью модель «дочки» Great Wall. Пока вездеход с индексом «400» доступен только в виде бензин-электрического гибрида Hi4-T, поэтому цены отнюдь не бросовые. Доступны две комплектации за 285 и 295 тысяч юаней (эквивалент 3,71-3,84 миллиона рублей), то есть новинка оказалась на 40 процентов дороже Tank 300 с обычным турбомотором и автоматом.

Публичная премьера Tank 400 состоялась четыре месяца назад на автосалоне в Шанхае, а теперь подоспели все характеристики. Пятиметровый внедорожник с дорожный просветом 224 миллиметра способен преодолевать 800-миллиметровый брод, а углы въезда/съезда равны соответственно 33/30 градусам.

Заряжаемая гибридная силовая установка состоит из бензинового 2,0-литрового турбомотора, 9-ступенчатого автомата со встроенным электродвигателем и тяговой батареи ёмкостью 37,1 киловатт-часа. Отдача — до 408 лошадиных сил и 750 Нм, запас хода — до 800 километров, а без активации ДВС внедорожник может проехать до 105 километров (WLTC). Расход бензина АИ-92 может составлять всего 2,61 литра на 100 километров.