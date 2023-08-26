Представлен роскошный минивэн JAC: у него свыше 400 лошадиных сил

Фирма JAC показала роскошный 421-сильный минивэн. В Китае на автосалоне в Чэнду дебютировал Refine RF8: большой MPV премиум-класса. Новинка стала первенцем модульной платформы MUSE (MPV Union Smart Electric), которая позволяет выпускать и бензиновые версии, и заряжаемые гибриды, и даже электрокары. Пока показаны только обычный минивэн и PHEV-гибрид с силовой установкой, которая по характеристикам совпадает с системой Geely DHT.

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По технике минивэны JAC Refine RF8 идентичны: спереди стойки McPherson, сзади многорычажная подвеска, двигатель внутреннего сгорания расположен поперечно, привод — на переднюю ось. У обычной версии под капотом 2,0-литровая «турбочетвёрка» (252 силы, 400 Нм), тяга передаётся через 8-ступенчатый автомат. У гибрида трёхмоторная связка из 1,5-литрового бензинового ДВС и двух электродвигателей спереди.

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Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Происхождение гибридной системы не уточняется, но похоже JAC договорился с Geely. Под полом заряжаемого гибрида батарея ёмкостью 44,6 киловатт-часа, пиковая отдача системы — 421 лошадиная сила и 745 Нм крутящего момента, запас хода без активации ДВС — до 200 километров, а в смешанном режиме — до 1200 километров. Внешне и по салону минивэны с разной начинкой отличаются: иначе оформлены решётка радиатора, передняя панель и информационно-развлекательный комплекс.

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Пока показаны только богато оснащённые версии с шестиместным трёхрядным салоном, раздельными креслами с электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. В любом случае у водителя будет виртуальная приборная панель, медиасистема с крупным тачскрином, беспроводная зарядка для гаджетов, а особенностями минивэна станут дорогие отделочные материалы, интересные цветовые сочетания и фактурный селектор трансмиссии.