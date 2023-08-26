Представлен «антисанкционный» российский дизель ЯМЗ-535. Ярославский моторный завод показал перспективный четырёхцилиндровый двигатель и новую 9-ступенчатую коробку передач ЯМЗ-1309 на выставке MIMS-2023. Посетителям продемонстировали самую тяговитую версию ЯМЗ-535 (240 сил, 890 Нм). Дизель соответствует экостандарту «Евро-5» за счёт системы очистки отработавших газов (SCR); от технологии рециркуляции выхлопных газов (EGR) удалось отказаться.

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Опытные партии двигателей ЯМЗ-535 рабочим объёмом 5,1 литра выпускаются с мая, но официальная презентация состоялась только что. По данным телеграм-канала «Автопоток», все компоненты дизеля выпускаются в России или дружественных странах, единственное исключение — верхняя пластиковая крышка. У нового агрегата будет три варианта отдачи: на 190, 210 и 240 лошадиных сил.

Перспективная 9-ступенчатая трансмиссия ЯМЗ-1309 легче, тише предшественников и способна «переваривать» крутящий момент до 1372 Нм. Возможно устанавливать новую коробку передач на автомобили с капотной и бескапотной компоновкой без вмешательства в конструкцию. Предусмотрено три варианта отбора мощности, так что ЯМЗ-1309 может агрегатироваться и с рядными, и с V-образными двигателями.