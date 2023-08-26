Раскрыты подробности об АКПП и полном приводе на фургонах Sollers. Директор по технологическому развитию и индустриализации Sollers Виктор Зорников подтвердил «Мотору», что на фургонах и минивэнах Atlant в среднесрочной перспективе появится жёстко-подключаемый полный привод. С четырьмя ведущими колёсами можно будет заказать варианты с односкатной задней ошиновкой. Самые «тяжёлые» версии останутся с задним приводом.

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Увеличивать дорожный просвет полноприводных «Атлантов» в Sollers не станут: на заводе считают, что нынешних 200 миллиметров клиренса вполне достаточно. Наличие понижающей передачи вкупе с системой part-time под вопросом: все подробности о полноприводных моделях Sollers пообещал раскрыть ближе к началу продаж.

У автомобилей семейства Sollers Atlant появится ещё одна опция, недоступная исходному JAC Sunray. Прорабатывается возможность установки на фургоны, микроавтобусы и грузовички автоматической трансмиссии. Речь идёт о классической 6-ступенчатой коробке передач с гидротрансформатором от китайского партнёра. Маркировка АКПП неизвестна, но в Sollers дали понять, что речь идёт о преемнике японского автомата Aisin.