Новую LADA X-Cross 5 могут снять с производства
В Санкт-Петербурге продолжает оставаться неразрешенной ситуация с выпуском автомобиля Lada X-Cross 5 на заводе Nissan Manufacturing Rus. Как пишет SPEEDME.RU, несмотря на запуск производства 17 июня и завершение тестовой сборки в апреле, машины до сих пор отсутствуют у дилеров.
Причиной задержки является неурегулирование лицензионных прав между ВАЗом и FAW. Договор, позволяющий ВАЗу вносить изменения и продавать машину под собственным брендом, не был подписан.
Неизвестно, почему этот документ не был заключен одновременно с договором поставки машинокомплектов. Теперь ВАЗ может либо завершить сделку по выкупу машинокомплектов (около 1000 единиц) и завершить сотрудничество с FAW, либо же заключить лицензионное соглашение в ближайшее время.