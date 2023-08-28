Новую LADA X-Cross 5 могут снять с производства

В Санкт-Петербурге продолжает оставаться неразрешенной ситуация с выпуском автомобиля Lada X-Cross 5 на заводе Nissan Manufacturing Rus. Как пишет SPEEDME.RU, несмотря на запуск производства 17 июня и завершение тестовой сборки в апреле, машины до сих пор отсутствуют у дилеров.

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Причиной задержки является неурегулирование лицензионных прав между ВАЗом и FAW. Договор, позволяющий ВАЗу вносить изменения и продавать машину под собственным брендом, не был подписан.