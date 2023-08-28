Цена на новый Chery Tiggo 8 Pro Max для России перестала быть тайной

Через два дня Chery начнёт продажи нового Tiggo 8 Pro Max. Официально цена на кроссовер не названа, но уже мелькнула на сайте марки.

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Chery Tiggo 8 Pro Max отличается от пока ещё актуальной версии модели преимущественно салоном, который был полностью перекроен, и опциональным оснащением. Все основные подробности о том, как изменилась модель, "РГ" рассказала неделей ранее.

Пресс-служба Chery

Инсайдеры сообщали, что стоимость Chery Tiggo 8 Pro Max вырастет на 250 тысяч рублей, однако реальность оказалась другой: новинку оценили на 308 и 200 тысяч рублей выше. Таким образом, стоимость Tiggo 8 Pro Max в комплектации Dreamline составит 4 389 900 рублей, а в исполнении Ultimate - 4 580 900 рублей, пишет сайт "Китайские автомобили".