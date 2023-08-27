Представлен кроссовер Exeed Exlantix ET, который ждут в России

На автосалоне в Чэнду показали предсерийный варианта нового электрокроссовера суббренда Exeed. На внутреннем рынке модель назовут Sterra ET, а на экспорт электрокар пойдёт под брендом Exlantix. Особенностями новинки стали овальный мультируль, минималистичный интерьер практически без аналоговых клавиш и вентилируемые многосекционные сиденья с электроприводом.

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Габариты Exlantix ET известны лишь приблизительно: речь идёт о «батарейном» однокласснике Exeed VX длиной около пяти метров и шириной около двух метров. Новинка разделит платформу-скейтборд E0X с премиум-седаном Sterra ES. Из особенностей архитектуры — адаптивная пневмоподвеска.

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Характеристики не подтверждены, но похоже Exlantix ET будет оснащаться тремя вариантами аккумуляторов на 60, 82 и 100 киловатт-часов. Запас хода составит от 500 до 700 километров по щадящему циклу WLTC, зарядка от «суперчарджера» на 150 километров займёт всего пять минут. Вероятно, у кроссовера будут версии с задним и полным приводом мощностью от 252 лошадиных сил.

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«Фишкой» всех моделей Exlantix должна быть двухъярусная «пиксельная» оптика, а ещё премиальные электромобили получат аппаратные и программные средства для продвинутого автопилота. Дневные ходовые огни во всю ширину кузова, потайные дверные ручки и безрамочные двери — обязательные атрибуты электрического суббренда Exeed.