Уже в начале 2024 года EXEED представит на российском рынке автомобили с гибридной технологией

В начале следующего года EXEED планирует представить на российском рынке гибридный автомобиль.

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Гибридная технология позволит владельцам быть более независимыми при выборе маршрутов - гибрид может быть как заправлен бензином, так и заряжен от электрического источника питания. Это сделает автомобиль универсальным как для поездок по городу, так и для дальних путешествий. Согласно техническим данным, PHEV версия будет иметь больший запас хода благодаря сочетанию бензинового и электрических двигателей, которые могут работать отдельно или вместе, что делает автомобиль экономичнее традиционного бензинового варианта.

Инженеры EXEED адаптировали бензиновый двигатель для применения в сочетании с PHEV технологией: на двигателе отсутствуют электростартер и электрогенератор стандартного вида. В гибридной серии в зависимости от режима работы системы роль электростартера, электрогенератора и силового электродвигателя, участвующего в разгоне автомобиля, при необходимости может выполнять специальный электроагрегат. Применение гибридной технологии повлекло полную трансформацию коробки передач: автомобиль подразумевает оснащение новой трансмиссией DHT c тремя рабочими передачами с изменяемым передаточным отношением, что обеспечивает более высокую эффективность.

Для наивысшего комфорта и уверенности на дороге новая серия предлагает 9 рабочих режимов для 11 вариантов условий вождения, охватывающие все сценарии и обеспечивающие оптимальную выходную мощность. Водителю дана возможность настроить интенсивность рекуперативного замедления при снятии ноги с педали тормоза, что позволит ему увеличивать или уменьшать замедление автомобиля без использования тормозов и более эффективно заряжать в такие моменты батарею аккумуляторов. А интерактивный зарядный интерфейс, который отражает запас хода и даёт нужную информацию в пути, будет сопутствовать повышению удобства и безопасности.