Ferrari тестирует преемника спорткара SF90 Stradale

Итальянский автопроизводитель Ferrari приступил к тестам преемника модели SF90 Stradale. Об этом сообщает motor1.com.

По предварительным данным, автомобиль получит название Ferrari SF100. Спорткар получит гибридную силовую установку, состоящую из четырехлитрового бензинового мотора и трех электромоторов (два на передней оси и один на задней). Суммарная мощность составит около 1000 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.

Новый Ferrari SF100 будет представлен в начале 2025 года. Тогда же завершится выпуск SF90 Stradale. Подробная информация о новой модели появится ближе к премьере.