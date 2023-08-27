Ferrari тестирует преемника спорткара SF90 Stradale

Выпуск спорткара Ferrari SF90 Stradale завершится в 2025 году
Итальянский автопроизводитель Ferrari приступил к тестам преемника модели SF90 Stradale. Об этом сообщает motor1.com.
По предварительным данным, автомобиль получит название Ferrari SF100. Спорткар получит гибридную силовую установку, состоящую из четырехлитрового бензинового мотора и трех электромоторов (два на передней оси и один на задней). Суммарная мощность составит около 1000 л.с. Коробка передач — восьмиступенчатая автоматическая.
Новый Ferrari SF100 будет представлен в начале 2025 года. Тогда же завершится выпуск SF90 Stradale. Подробная информация о новой модели появится ближе к премьере.
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