Париж первым в Европе запретит аренду электросамокатов в городе

Власти Парижа вводят запрет на аренду электрических самокатов. Кататься на этом двухколесном транспорте по городу нельзя будет с 1 сентября, сообщает телеканал RTBF.

Мэрия столицы Франции не будет продлевать контракты с тремя частными операторами, которые владеют парком этих транспортных средств в Париже. При этом компаниям придется самим убрать с парижских улиц самокаты, которыми можно пользоваться до конца августа.

Решение о запрете было принято по итогам городского референдума по вопросу использования электросамокатов, в котором приняли участие более 100 тысяч парижан. За запрет высказались 89% голосовавших.