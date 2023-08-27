В Польше стали массово портить автомобили с украинскими номерами
В Польше в последнее время отмечен факт массовой порчи машин с украинскими номерами, об этом сообщает «Украина.ру».
По словам самих украинцев, в настоящее время проживающих в этой стране, в основном в ночные часы, неизвестные вредители снимают с автомобилей номерные знаки, прокалывают колеса и царапают покрытие машины.
Издание приводит свидетельство одного из украинских мигрантов, который рассказал, что на платной охраняемой парковке в Польше на его автомобиле порезали два колеса, причем так, что покрышки восстановлению уже не подлежат.
Некоторые СМИ утверждают, что соседи сами провоцируют поляков на такие действия. К примеру, 18 августа в Гданьске два пьяных украинца устроили погром в хостеле, вели себя агрессивно с вызванными на место происшествия сотрудниками полиции. 26 августа в Варшаве поляки пострадали от кулаков украинских беженцев за отказ прокричать лозунг "Слава Украине!".