Xpeng выпустит шесть новых моделей автомобилей

Автобренд Xpeng выпустит до 2025 года на рынок Китая шесть новых моделей
Китайский автопроизводитель Xpeng планирует до 2025 года выпустить шесть новых моделей автомобилей. Об этом сообщает carnewschina.com.
Отмечается, что бренд сейчас работает над минивэном X9, внедорожником G7, седанами F57 и F59, кроссовером F61 и купе E29. Большинство моделей будет оснащаться электрическими силовыми установками. Запас хода составит от 500 до 800 км в зависимости от автомобиля.
На сегодняшний день Xpeng выпускает пять моделей. С выводом новинок, бренд собирается укрепить свои позиции на авторынке Китая.
Ранее сообщалось, что Xpeng представила на Шанхайском автосалоне электрический кроссовер G6, построенный на новой электрической платформе SEPA 2.0.
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