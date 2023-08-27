Xpeng выпустит шесть новых моделей автомобилей

Китайский автопроизводитель Xpeng планирует до 2025 года выпустить шесть новых моделей автомобилей. Об этом сообщает carnewschina.com.

© Xpeng

Отмечается, что бренд сейчас работает над минивэном X9, внедорожником G7, седанами F57 и F59, кроссовером F61 и купе E29. Большинство моделей будет оснащаться электрическими силовыми установками. Запас хода составит от 500 до 800 км в зависимости от автомобиля.

На сегодняшний день Xpeng выпускает пять моделей. С выводом новинок, бренд собирается укрепить свои позиции на авторынке Китая.