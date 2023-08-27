Jeep предложил для Wrangler мощную заводскую подготовку для бездорожья

Внедорожник Jeep Wrangler уже в заводском варианте неплохо подготовлен к езде по пересечённой местности, но если кому-то из владельцев мало и этого, они вынуждены прибегать либо к фирменному каталогу аксессуаров Mopar, либо к помощи сторонних тюнинг-ателье. А в 2024 модельному году Jeep для Wrangler будут предложены комплекты доработок от American Expedition Vehicles (AEV). Они совместимы с модификациями Wrangler Rubicon и Willys.

© Jeep

Ателье, которое уже работало над Chevrolet Colorado ZR2 Bison, GMC Sierra 1500 AT4X AEV Edition, GMC Canyon AT4X AEV Edition и другими моделями, предлагает для Jeep Wrangler три комплекта доработок: Upcountry, Upcountry+, и Level II.

Пакет Upcountry за 7476 долларов включает в себя 2,0-дюймовый лифт подвески, расширители крыльев и комплект для установки запасного колеса, матово-чёрные диски AEV Pintler с 35-дюймовыми шинами BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, а блок ProCal корректирует показания спидометра под шины большего размера.

Jeep

Jeep

Jeep

Jeep

Jeep