Что такое доверенность на автомобиль и как её оформить

Доверенность на автомобиль – это документ, согласно которому один человек получает право распоряжаться автомобилем другого. В этом вопросе есть много нюансов, поэтому давайте в них разбираться.

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Если вы хотите выписать доверенность на управление вашим транспортным средством другому человеку, то этого делать более не требуется. Для этого достаточно просто передать документы на машину и внести человека в список допущенных к управлению лиц в полисе ОСАГО. А вот для всех остальных процедур уже потребуется доверенность, а иногда - даже генеральная.

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В чем разница между генеральной доверенностью и обычной

Разница между генеральной доверенностью и обычной - простая. Имея на руках генеральную доверенность, человек может совершать от вашего имени любые действия с вашим автомобилем, даже осуществить продажу. Обычная же доверенность выписывается для проведения различных процедур, например, для выезда за границу, но не дает права смены собственника.

ТАСС

Для чего сегодня нужна доверенность на автомобиль

В любой доверенности, кроме генеральной, можно указать, для чего именно она выдается, и никаких процедур, кроме указанных, провести не получится. Вот самые распространенные из них:

Совершение регистрационных действий в ГИБДД, например постановка и снятие с учета. Здесь важно помнить, что прекращение регистрации автомобиля и право собственности – это разные вещи. Снятие с учета может происходить по разным причинам, в том числе из-за угона.

Выезд автомобиля за границу также требует доверенности. Сотрудники ГИБДД при необходимости могут проверить всю информацию об автомобиле у себя по базе, а служащие других ведомств – нет. К тому же, за границей эта доверенность будет единственным документом, связывающим вас с машиной.

Можно выдать доверенность конкретно на продажу автомобиля, если владелец заболел или отсутствует из-за дальней поездки. Здесь нужно быть очень внимательным, потому что продажа – это потенциально максимально возможный для вас ущерб, и такую бумагу стоит выдавать только крайне надежному человеку.

Доверенность может разрешать совершать с машиной различные действия, такие как забор со штрафной стоянки, оформление страховки или прохождение техосмотра.

Ниже представлен образец доверенности на управление транспортным средством.

РИА Новости

Оформляя доверенность также стоит помнить, что у нее есть срок годности, но можно сделать без ограничений по времени, и тогда доверенность будет вечной. При необходимости ее можно отозвать, но это уже дополнительные сложности, поэтому без ограничений по времени лучше не выдавать. Что бы отозвать доверенность, необходимо снова посетить нотариальную контору, а после известить держателя уже утратившей актуальность бумаги. Ехать к тому же самому нотариусу не обязательно – база, в которую вносятся данные для всех едина.

Как оформить доверенность на машину

После того, как вы взвесите все за и против, а также оцените нюансы, вам будет нужно собрать следующий пакет документов: ваш паспорт, паспорт представителя, ПТС и СТС. С этими бумагами вы или идете к нотариусу, или составляете рукописную доверенность – с точки зрения закона они имеют одинаковую силу. Но мы рекомендуем обратиться к нотариусу, потому что там вы сможете составить юридически грамотную доверенность, которая вам потом не навредит. Юридический язык – сложный, а каждое слово может иметь разное толкование и огромное значение.

РИА Новости

Если вы все же решите писать доверенность самостоятельно, то вам необходимо указать полные паспортные данные доверителя и будущего представителя, все данные из ПТС и СТС, а также перечислить полномочия, которыми вы наделяете того, кому выписываете эту самую доверенность. Еще раз обращаем ваше внимание, что на этом моменте нужно проявить максимальную внимательность. В конце ставится актуальная дата и подпись доверителя. Также можете указать срок действия, установить запрет на передачу прав на эту доверенность третьим лицам и многое другое. Именно поэтому мы и рекомендуем обратиться к юристу или нотариусу, чтобы все было юридически грамотно и безопасно.

Заключение