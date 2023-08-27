Citroen показал экстравагантный дом на колесах в стиле ретро

Тематическая выставка Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе стала местом премьеры концептуального кемпера California на базе нового Volkswagen Multivan, который стал главной новинкой выставки. На его фоне едва не затерялся Citroen Type Holidays — дом на колёсах, который выполнен на платформе современного минивэна, но стилизован под классическую модель французской марки. Новинка дебютировала в статусе прототипа, но имеет все шансы превратиться в серийную модель.

© © Citroen

Автомобиль стилизован под классические фургоны Type H , выпускавшиеся с конца 1940-х по начало 1980-х годов. Ретро-облик создаёт комплект деталей от компании Caselani, которая специализируется на разработке и выпуске подобного тюнинга для различных моделей французского бренда.

Кемпер построен на базе минивэна с двумя сдвижными дверями — по левому борту дверь открывает доступ к мини-кухне, включающей в себя раковину, плиту и холодильник, а откидной стол с передними сиденьями, поворачивающимися на 180 градусов, создают уютную обеденную зону.

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen

Citroen