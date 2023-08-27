Great Wall вернулся в сегмент минивэнов впервые за девять лет

На автосалоне в Чэнду дебютировал серийный MPV дочерней компании Wey. Новый гибридный минивэн Alpine бросит вызов аналогам от BYD, Hongqi и GAC. Унификация с кроссоверами Haval оказалась меньше ожидаемого: у однообъёмника оригинальная силовая установка DHT-PHEV, иная архитектура задней подвески и по салону общих деталей немного. Негибридные версии Wey Alpine не планируются.

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Минивэн создан на переднеприводной платформе с поперечным расположением двигателя. Сзади пятирычажная подвеска, спереди — стойки McPherson. Пневмоподвески и адаптивных амортизаторов не предусмотрено. Штатно у однообъёмника длиной 5,05 метра установлены 18-дюймовые колёса, а сдвижные боковые двери есть с обеих сторон.

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Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Пока раскрыта семиместная версия с мультиконтурными креслами второго ряда: есть оттоманки, массаж, вентиляция и даже холодильник. На потолке люк, есть премиальная аудиосистема, а пассажирские сиденья можно сдвигать продольно по салазкам, так что пространство для ног достигает 0,96 метра. Спереди традиционная архитектура с широкоформатным экраном информационно-развлекательного комплекса и мощным центральным тоннелем с беспроводной зарядкой.

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Гибридная система DHT-PHEV может работать и в последовательном, и в параллельном режиме. В основном переднюю ось вращает 184-сильный электромотор, а не бензиновая «турбочетвёрка» 1.5 (156 сил). Ёмкость тягового аккумулятора составляет 38 киловатт-часов. Показатели автономности и расхода топлива пока не опубликованы.