Импорт авто с пробегом в Россию вырос на 181%

Ввоз иностранных автомобилей с пробегом в Россию в июне - июле 2023 года вырос на 181,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена за такую машину составила почти 1,9 млн рублей. Об этом сообщается в исследовании "Авито авто" (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным экспертов "Авито авто", предложение авто с пробегом из-за рубежа на платформе в июне-июле 2023 года выросло на 181,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в исследовании.

Покупательский интерес к таким автомобилям за год увеличился на 81,2%.

Кроме того, доля ввезенных из-за рубежа подержанных автомобилей за первые два месяца лета выросла до 2% от общего предложения машин с пробегом на "Авито авто". Годом ранее этот показатель составлял 0,7%.