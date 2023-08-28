Минпромторг оценит идею "Автотора" о производстве двигателей на заводе Hyundai

В сентябре правительство и Минпромторг России должны оценить предложение "Автотора" о производстве двигателей и гибридных автомобилей на петербургском заводе Hyundai. Такое поручение было дано Минпромторгу по указанию президента России, сообщил газете "Известия" источник из автомобильной отрасли, что подтвердился собеседник из министерства.

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"Автотор" и структуры "Авилон" хотят приобрести петербургскую площадку Hyundai. Первый планирует освоить производство двигателей и гибридных автомобилей, а второй предлагает использовать ее для массового выпуска электромобилей. Как отмечается, Hyundai опасается национализации завода и хотел бы знать позицию российского правительства относительно его будущего.