Минпромторг оценит идею "Автотора" о производстве двигателей на заводе Hyundai

В сентябре правительство и Минпромторг России должны оценить предложение "Автотора" о производстве двигателей и гибридных автомобилей на петербургском заводе Hyundai. Такое поручение было дано Минпромторгу по указанию президента России, сообщил газете "Известия" источник из автомобильной отрасли, что подтвердился собеседник из министерства.
"Автотор" и структуры "Авилон" хотят приобрести петербургскую площадку Hyundai. Первый планирует освоить производство двигателей и гибридных автомобилей, а второй предлагает использовать ее для массового выпуска электромобилей. Как отмечается, Hyundai опасается национализации завода и хотел бы знать позицию российского правительства относительно его будущего.
По данным Известий, рассматриваются различные варианты развития завода Hyundai в Санкт-Петербурге, и окончательное решение о его судьбе остается за самой компанией. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что пока не было принято окончательное решение и продолжаются обсуждения с участием всех заинтересованных сторон.