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Минпромторг оценит идею "Автотора" о производстве двигателей на заводе Hyundai

В сентябре правительство и Минпромторг России должны оценить предложение "Автотора" о производстве двигателей и гибридных автомобилей на петербургском заводе Hyundai. Такое поручение было дано Минпромторгу по указанию президента России, сообщил газете "Известия" источник из автомобильной отрасли, что подтвердился собеседник из министерства.

Минпромторг оценит идею "Автотора" о производстве двигателей на заводе Hyundai
© Виталий Белоусов/РИА Новости

"Автотор" и структуры "Авилон" хотят приобрести петербургскую площадку Hyundai. Первый планирует освоить производство двигателей и гибридных автомобилей, а второй предлагает использовать ее для массового выпуска электромобилей. Как отмечается, Hyundai опасается национализации завода и хотел бы знать позицию российского правительства относительно его будущего.

По данным Известий, рассматриваются различные варианты развития завода Hyundai в Санкт-Петербурге, и окончательное решение о его судьбе остается за самой компанией. В пресс-службе Минпромторга сообщили, что пока не было принято окончательное решение и продолжаются обсуждения с участием всех заинтересованных сторон.

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