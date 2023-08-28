Гендиректор Ford подтвердил неминуемую электрификацию Mustang. В беседе с Bloomberg руководитель «голубого овала» Джим Фарли порассуждал о перспективах пони-кара. Отвечая на вопрос журналиста, топ-менеджер дал понять: полностью электрическое купе не стоит на повестке дня. Однако босс Ford допустил создание частично электрифицированного Mustang в горизонте десяти лет: гибридные силовые установки Фарли назвал «идеальным решением».

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В Bloomberg беседовали с Джимом Фарли после презентации суперкара Mustang GTD. Джим Фарли не стал скрывать, что «голубой овал» вдохновлялся успехами Porsche с их высокопроизводительной линейкой GT. Журналист Bloomberg привёл в пример стратегию немецкой марки, в которой нет места электрическому 911, но босс Ford не согласился с такой постановкой вопроса.

«Они сделают электрический Cayman, у них есть электрический Taycan. Конечно, у нас есть Mustang Mach-E, но [полный отказ от двигателей внутреннего сгорания на «Мустанге»] — предмет большой дискуссии для Билла Форда и моей команды», — подчеркнул Фарли, комментируя создание электрического купе.

По мнению топ-менеджера в горизонте десяти лет Ford удастся соблюсти баланс, выпуская гибридные Mustang: такие версии окажутся полезны и для планеты, и для клиентов.