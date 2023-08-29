Эксперт объяснил разницу между дорогими и бюджетными шинами

Ну а дальше дело за наукой: как сочетать те или иные ингредиенты, чтобы получить шину с конкретными характеристиками. Все производители из года в год развиваются, становятся лучше. Если потребитель покупал когда-то более дорогой бренд, а сейчас в силу экономических причин смотрит более доступные шины, он может не опасаться кого-то резкого падения качества", - отметил Шарипов.