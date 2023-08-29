Эксперт объяснил разницу между дорогими и бюджетными шинами

В чем разница между дорогими и бюджетными шинами. Эксперт все объяснил
Исполнительный директор "ТД "Кама" (генеральный дистрибьютор продукции предприятий Kama Tyres) Тимур Шарипов рассказал "Российской газете" о том, в чем разница между дорогими и бюджетными шинами.
"Сейчас наблюдается общий тренд на минимизацию затрат - российский потребитель старается экономить, в том числе и на автотоварах (шинах).
Дорогие шины (мировые бренды) позиционируются как передовые, высокотехнологичные товары, отличающиеся качеством и надёжностью, и отвечающие современным требованиям потребителей. То есть дорогостоящие шины, например, должны отличаться качеством сцепления с дорогой, ходимостью шины и, соответственно, ценой. Но если посмотреть на результаты тестов премиального продукта и шин из ценового сегмента ниже, то порой разница несущественная.
Ощутимые отличия начинаются в экстремальных ситуациях, в которых 90% потребителей не эксплуатируют свой автомобиль, например, на треке. Здесь требуется более динамичный стиль вождения, отличающейся резким стартом и торможением, резкими входами в поворот и частыми перестроениями с одной полосы на другую.
Безусловно премиальные шины - это вершина технической эволюции производителей. Все новые разработки, все новые ингредиенты производитель пытается вложить в этот продукт. Если и есть какие-то отличия - то это более современные и экологичные материалы, которые используются в производстве самой шины. Шинное оборудование примерно одинаково, круг его производителей ограничен. Сырье для производства шин также примерно идентично.
Ну а дальше дело за наукой: как сочетать те или иные ингредиенты, чтобы получить шину с конкретными характеристиками. Все производители из года в год развиваются, становятся лучше. Если потребитель покупал когда-то более дорогой бренд, а сейчас в силу экономических причин смотрит более доступные шины, он может не опасаться кого-то резкого падения качества", - отметил Шарипов.
Ранее он рассказал "РГ", что китайские компании могут занять около 30% рынка шин в России до конца года.