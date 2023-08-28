Стало известно число импортных машин, оснащенных "ЭРА-ГЛОНАСС"

За 10 месяцев, с 1 октября 2022 года, системой "ЭРА-ГЛОНАСС" были оснащены более 100 тысяч машин, ввезенных в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщил РИА Новости глава компании "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич.

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Он также добавил, что в рамках параллельного импорта самыми популярными марками автомобилей, оснащенных кнопками SOS, стали китайские Changan (22%) и FAW (9%), а также японская Toyota (8%)

"ЭРА-ГЛОНАСС" - это система экстренного реагирования при авариях. В опасных ситуациях она срабатывает и передает сведения спецслужбам.