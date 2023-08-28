УАЗ намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане

УАЗ заявил о планах запустить производство в Узбекистане
Ульяновский автозавод рассматривает возможность запуска сборки автомобилей в Узбекистане. Представители российской компании посетили технопарк "Чирчик", который и может стать ещё одним местом выпуска внедорожников.
"В ходе визита гостей ознакомили с деятельностью технопарка, рассказали о возможностях для инвесторов, получивших статус резидента. В свою очередь, представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк", - говорится в сообщении пресс-службы "Чирчика".
В мае 2023 года УАЗ рассказал "РГ" о планах наладить выпуск своих моделей на Кубе.
Другая важная новость: грядущий рестайлинг УАЗ"Патриот". На заводе отметили, что изменения в дизайне будут разработаны в ближайшее время.