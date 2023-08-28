УАЗ намерен запустить сборку автомобилей в Узбекистане

"В ходе визита гостей ознакомили с деятельностью технопарка, рассказали о возможностях для инвесторов, получивших статус резидента. В свою очередь, представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк", - говорится в сообщении пресс-службы "Чирчика".