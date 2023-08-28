До России добрался седан Changan Raeton Plus. Сколько он стоит

Один из дилеров привез в Россию новый седан Changan Raeton Plus. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года выпуска без пробега попросили 2 990 000 рублей.

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Модель была представлена на автосалоне в Чэнду в сентябре 2022 года. Продажи в КНР начались в 2023 году.

Оснащается 1,5-литровым турбодвигателем с мощностью 188 л.с. и крутящим моментом 300 Н м, который сочетается в паре с семиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Заявленный расход топлива составляет 6,44 литра на 100 км.

Внутри - два экрана на единой панели без козырька. Вместо центральной консоли - один ряд сенсорных кнопок, вместо традиционного селектора коробки передач - нефиксируемый джойстик.

В объявлении говорится, что автомобиль растаможен, у него оформлен электронный ПТС. Машина готова к передаче в день оплаты.

Среди оснащения Changan Raeton Plus можно выделить кожаную отделку салона (комбинация из разных цветов), электроприводы сидения водителя, кнопку запуска двигателя, светодиодную оптику, камеры кругового обзора, панорамный люк, климат-контроль, датчики давления в шинах, круиз-контроль.